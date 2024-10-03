今秋ドラフト会議で報徳学園・今朝丸裕喜投手（１８）の上位指名が予想されている。同校を今春卒業し、２３年度ドラフト４位でオリックスに入団した堀柊那捕手（１９）が、１学年下の今朝丸の成長、魅力を語った。プロの舞台での対戦、再会に思いをはせるルーキー。ファームでは平野佳らとバッテリーを組み、自身も成長している。◇◇今春のセンバツ大会準々決勝では、大阪桐蔭相手に９回１失点の完投勝利を挙げるなど