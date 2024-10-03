殺人未遂容疑で逮捕された音楽ユニット、ツユのメンバー「ぷす」こと矢野麻也氏が3日までに同ユニットのX（旧ツイッター）で声明を発表。不起訴処分となり釈放されたことを報告した。矢野氏は「私が5月31日に緊急逮捕された事で大変なご迷惑をお掛けしてしまい誠に申し訳ありませんでした」と謝罪し「現在は、8月30日付で『殺人未遂』被疑事件について不起訴処分となり、釈放されています」と報告。逮捕後には留置場での拘留に加え