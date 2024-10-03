橋本環奈がヒロインのNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜金曜）の2日に放送された第3回の平均世帯視聴率が15・6％（関東地区）だったことが3日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・8％だった。時代は平成の“ど真ん中”、平成16年（2004年）。ギャル文化と出会った“平成ギャル”米田結が、栄養士として人の心と未来を結んでいく平成青春グラフィティ。「縁・人・未来」を結んでいく様子を描く。結は幼少期、