THE COLLECTORSが、11月6日にオリジナルアルバム『ハートのキングは口髭がない』をリリースすることを発表した。【写真を見る】「THE COLLECTORS 35th Anniversary "This is Mods"」ライブ写真(記事未掲載カットあり)同作は、2022年に発売した『ジューシーマーマレード』以来2年ぶり、通算26枚目のアルバムとなる。アルバムはコロムビアミュージックショップ限定盤(CD+DVD)と通常盤(CD)の2形態で発売となり、コロムビアミュー