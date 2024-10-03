ドル円1カ月ぶりに147円台突破、利上げも利下げも急がずドル買い・円売り ドル円が9月3日以来、1カ月ぶりに147円台を突破した。石破氏がタカ派からハト派に転じたことで、日銀の追加利上げ観測が後退。一方、パウエルFRB議長は利下げを急がない姿勢を示している。きのう発表された米国9月ADP雇用者数が予想を上回ったことで米大幅利下げ観測が後退している。