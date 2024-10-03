博多華丸・大吉が2人きりで“家呑み”する番組『家呑み華大』（BS朝日）。10月3日（木）放送の同番組では、華丸を悩ませるプチ事件が巻き起こる。【映像】酔っぱらいのプロが飲み会を語る今回は「道産の日」ということで北海道のつまみを肴に乾杯。北海道と福岡、はたしてどちらのグルメが人気なのか？さらに、収録直前にきた大物有名人からの連絡が、華丸を悩ますプチ事件に。そのことが気になって収録どころではなく…。福岡芸人