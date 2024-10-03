【「君は冥土様。」書店フェア】 10月3日～ 開催 小学館は、「『君は冥土様。』書店フェア」を10月3日より全国の対象書店で実施する。 「『君は冥土様。』書店フェア」は、「週刊少年サンデー」のマンガアプリ／WEBサイト「サンデーうぇぶり」で連載中の「君は冥土様。」（著・しょたん氏）の最新刊第9巻発売（10月3日）と、TVアニメの放送開始（10月5日より