THE COLLECTORSが、11月6日に26thアルバム『ハートのキングは口髭がない』をリリースする。 （関連：THE COLLECTORS、ロックンロールが復活したような夜8年ぶりの日比谷野音公演） 2022年に発売した『ジューシーマーマレード』以来2年ぶりとなる今作は、アルバムはコロムビアミュージックショップ限定盤（CD＋DVD）と通常盤（CD）の2形態での発売に。コロムビアミュ&#125