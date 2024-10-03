アンリツが反発している。日本経済新聞電子版が２日夜、「計測機器大手のアンリツは薬や健康食品の錠剤を自動で全量検査できる装置を開発した」と報じた。近赤外線を使い錠剤の中まで調べられる独自技術をもとにした装置で、国内の製薬会社向けに２０２５年に発売するという。医薬品業界向けの事業拡大を期待した買いが入ったようだ。 出所：MINKABU PRESS
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