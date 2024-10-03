ハリウッドスターを目指し、年内には渡米予定のゆりやんレトリィバァ（写真：Pasya／PIXTA）1980年代の女子プロレスの世界を描いたNetflixシリーズ『極悪女王』が話題を呼んでいる。日本の「Netflix週間TOP10（シリーズ）」でも1位を獲得した。本作の主人公であるダンプ松本を演じたのは、ピン芸人のゆりやんレトリィバァ。彼女は役作りのために40キロ以上も体重を増やし、プロレスの練習を続けてきた。彼女だけではなく、レスラー