 味噌屋が作る『黒ごまとうふ』は、おいしいたれ味噌付き。なめらかな舌触りが美味しい、素材の持ち味を生かした黒ごまとうふをご紹介しよう。常温保存ができるのでストック食材としてもおすすめ。 ■精進料理のひとつ「黒ごまとうふ」を家庭で気軽にヤマク食品（徳島県）は、創業120年の歴史をもつ老舗味噌醸造メーカー。味噌や甘酒などの伝統的な日本食をはじめ、調理みそやおかずみそ、大豆プリンなどのオリジナル商