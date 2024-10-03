地域航空会社ソラシドエア（宮崎市）とエア・ドゥ（札幌市）の共同持ち株会社リージョナルプラスウイングス（東京）は、傘下２社が手がけている機体の整備機能を集約すると発表した。ノウハウを共有して業務を効率化するとともに、生産性の向上でコスト削減を図る。リージョナルプラスウイングス内に１日付で「整備事業室」を新設し、業務を始めた。ソラシドエアとエア・ドゥの整備部門に所属する計約３４０人が出向し、２社が