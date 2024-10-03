Maha El DahanAhmad GhaddarDmitry Zhdannikov［ロンドン２日ロイター］ - イランの石油供給が今後、イスラエルによる施設攻撃で完全に途絶しても、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）にはその穴を埋める十分な生産余力がある。しかしイランやその代理勢力がペルシャ湾岸産油国の施設に打撃を与える展開になれば、話は全く違ってくるだろう。レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラに空爆や限定的な地上侵攻を行うイスラエルに対