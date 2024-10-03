関東地方は、今日3日(木)は雲が多く、夜は平野部でも本降りの雨となる所が多いでしょう。最高気温は25℃前後で、昨日2日(水)より5℃以上低くなりそうです。明日4日(金)は南部を中心に再び真夏日となるでしょう。この先も気温のアップダウンが大きくなりそうです。今日3日(木)帰宅時間帯は本降りの雨も気温は昨日より低下今日3日(木)は秋雨前線が本州付近に延び、低気圧が西日本から日本海に進むでしょう。午前9時現在、関東地