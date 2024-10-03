女優の服部樹咲（みさき、１８）が「ＢＩＳＨＵ世界でいちばん優しい服」（西川達郎監督、１１日公開）で長編映画初主演を飾る。毛織物（ウール）の産地として知られる愛知県一宮市を舞台にした感動物語。演技未経験で鮮烈なデビューを飾った「ミッドナイトスワン」（内田英治監督、２０２０年）から４年。「成長した姿を見せたい」と意気込み、発達障害を抱えながら、ファッションデザイナーという夢に挑戦する主人公を熱演し