お笑いコンビ・かが屋の加賀翔が２日、Ｘを更新。この日ＴＢＳ系で放送された「水曜日のダウンタウン」でのトム・ブラウンみちおの狂気写真をアップした。この日はどこまで記憶喪失のフリができるかを競う「記憶喪失王決定戦」を放送。アルコ＆ピース平子祐希、トム・ブラウンみちお、マヂカルラブリー野田クリスタルの３人が挑戦した。その中でダントツの“狂人”ぶりを発揮したのがみちお。ターゲットはエイトブリッジの別