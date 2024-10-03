ギャルタレントのゆうちゃみが２日、ＡＢＣ「これ余談なんですけど…」に出演。芸能界喧嘩最強と言われる武闘派芸人を呼び捨てにして、注意される場面があった。この日のゲストは、ガダルカナル・タカとＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史。タカは、「スーパージョッキー」「アイドル水泳大会」など、昭和の番組のはちゃめちゃぶりを語った。トークの中で、井手らっきょやつまみ枝豆など、たけし軍団の名前が登場したが、ゆうちゃみは