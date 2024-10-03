参戦1カ月でのスピード戴冠という快挙をぶち壊す“思わぬ介入者”が登場。黒いフードを身にまとい大暴れした謎の美女の登場、その素顔にファンが騒然となった。【映像】襲撃犯の美貌にファン騒然WWEの第3ブランドNXTで、NXT女子王者ロクサーヌ・ロペスとジュリアが対戦。参戦1カ月で勢いに乗るジュリアの戴冠に注目が集まっていたが、突然現れた“謎の黒フードの女”がジュリアを襲撃。試合をジャックした。試合中盤、ロクサ