アメリカで9月25に開かれた開発者会議。Meta PlatformsがARグラス「Orion」を披露した（筆者撮影）Meta Platformsは『Orion』（オリオン）と名付けられた製品の試作機を披露した。詳細は後述するが、100グラムを切るメガネ型デバイスには、ホログラフィックプロジェクターが内蔵されており、パススルー（デバイス越し）で見える視覚像に精細なコンピューター3D画像を重ね合わせるAR（拡張現実）を、実に70度という広い視野角で実現