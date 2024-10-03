米女子プロゴルフツアー（ＬＰＧＡ）は２日（日本時間３日）、公式サイトで世界ゴルフ殿堂入りメンバーのスージー・マクスウェル・バーニングさんの死去を発表した。享年８３。肺がんで闘病していたバーニングさんはこの日、米カリフォルニア州パームスプリングスの自宅で亡くなった。バーニングさんは１９６４年に米女子ツアーデビューし、同年にＬＰＧＡルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。全米女子オープン３勝（６８