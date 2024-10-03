◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズブルワーズ―メッツ（２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）米大リーグのワイルドカードシリーズでメッツが２日（日本時間３日）、敵地のブルワーズ戦で３回まで３―１でリード。連勝で勝ちあがれば、５日（同６日）からフィリーズとの地区シリーズに臨む。１回メッツがニモの右前安打で先制すると、その裏１番の新人チョウリオが右翼席に先頭打者