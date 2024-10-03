テスラは既存の自動車メーカーとの競争の激化に直面している/David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２日に発表した２０２４年７〜９月期の世界での販売台数は前年同期比６％増の約４６万３０００台だった。販売台数の増加は今年初。ただ、今年１〜９月の合計販売台数は依然として前年同期を下回っている。テスラはこれまで着実に前年比で販売台数を増やしており、今後もこうした傾