松本若菜さん（40）が、3時のヒロインと「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に登場しました。3時のヒロイン「仲良くなりた〜い！」3時のヒロインゆめっちさん（29）「しゃべり方、なんか似ている」松本さん「うれし〜い！」3時のヒロインのゆめっちさんは、松本さんが憧れだったそうです。ゆめっちさん「顔がちっちゃくて可愛くて。実は、お顔のアップデートをした。お鼻のアップデートを、松本若菜さんにしてくださいって