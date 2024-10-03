ネスレ日本はこのほど、大麦飲料「ネスレ ミロ」の甘さひかえめタイプである「ネスレ ミロ オトナの甘さ」において、従来品と比べて鉄の配合量を約2倍に強化し、“1日分の鉄分(6.8mg配合)”を1杯でおいしく飲めるリニューアルを行った。ターゲットは、20-40代女性を中心とした“手軽においしく鉄分”を補給したい人や甘さひかえめタイプの「ミロ」を楽しみたい人という。ネスレ日本飲料事業本部の中濱航太ブランドマネジャーは、リ