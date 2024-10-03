発足したばかりの石破内閣に対し、国民はどんな目を向けているのでしょうか？NNNと読売新聞の緊急世論調査によると、支持率は51％。厳しい船出と言えそうです。27日投開票の衆議院選挙を前に、石破首相は“裏金問題”の公認問題に直面しています。■「支持する」51％、「しない」32％藤井貴彦キャスター「石破内閣の発足を受けてNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査（10月1日〜2日、全国有権者に電話調査＝固定電話438人・回答