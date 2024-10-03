イスラエル軍の攻撃によって破壊された国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の学校/CNN（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で国連学校の建物がイスラエルに攻撃され、８人が死亡した。現地の病院関係者が２日に明らかにした。攻撃されたのはガザ中部にある国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の学校の建物で、子どもを含む負傷者はアクサ殉教者病院に搬送された。イスラエル国防軍は、かつて女子学校だった施設