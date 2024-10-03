Jonathan Landay［ワシントン２日ロイター］ - 米中央情報局（ＣＩＡ）は２日、中国とイラン、北朝鮮の情報提供者を募集するためにソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）を活用した方法を導入した。ロシアでの情報収集でうまくいった方法だと説明している。ＣＩＡの広報担当者は声明で、Ｘとフェイスブック、インスタグラム、テレグラム、リンクトイン、ダークウェブの各アカウントに北京語、ペルシャ語、韓国語で