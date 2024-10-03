[２日 ロイター] - モスクワの仲裁裁判所は２日、米バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（ＢＮＹメロン）とＪＰモルガン・チェースの資金計約３億７２００万ドルを凍結した。資金は米シティバンクのロシア支店とＪＰモルガン・チェース銀行のロシア関連会社がそれぞれ保有していた。凍結措置は「ロシア連邦の利益保護」のためで、ウクライナ中央銀行がロシア銀行最大手ズベルバンク（ロシア貯蓄銀行）のウクライナ子会社ＭＲ銀