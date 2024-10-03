俳優の反町隆史が２日、フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに２人旅後編日光ＳＰ」に出演。本来はサプライズ登場の予定だったが、プライベートで会ったムロツヨシに「今度よろしく」とバラしていたことを暴露された。番組はこれまでも数々のサプライズゲストが登場。そのたびにムロと小泉孝太郎が本気で驚く姿が話題となっていた。今回は反町がサプライズゲスト…のはずだった。だが、道中のドライブ中、