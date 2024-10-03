兼松は安い。２日取引終了後、既存株主による株式売り出しを実施すると発表しており、株式需給の悪化を懸念した売りが出ている。 売り出し株数は５７１万６２００株で、需要状況に応じて上限８５万７４００株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。売り出し価格は９日から１６日までのいずれかの日に決定する。 出所：MINKABU PRESS