ヘリオスが急動意、一時１１．７％高の２３８円まで買われる場面があった。売買高も取引開始後１５分弱で２００万株を超える活況となっている。同社は再生医薬品のバイオベンチャーで、ｉＰＳ細胞や体性幹細胞関連技術の活用で医薬開発に取り組む。２日取引終了後、日本で急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）治療薬の条件及び期限付承認申請を実施することを決定したことを発表、これが株価の刺激材料となった。株価は２００円