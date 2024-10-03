アイザワ証券グループが反発している。２日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２５年３月期第２四半期に投資有価証券売却益１０億２９００万円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS