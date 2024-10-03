群馬銀行の埼玉県深谷市の支店に勤めていた20代の男性行員は、客に対してうその説明をして、およそ5500万円を着服していました。男性行員（20代）「新紙幣への両替の目標がある」「両替を無料で受け付ける」実際に両替はせずに、預かった現金はギャンブルに費やしていたということです。男性行員は不正を認めていて、9月20日付で懲戒解雇されました。不正に預かった現金は、銀行が客に全額返金しているということです。（