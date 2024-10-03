Timour AzhariAri Rabinovitch[ベイルート/エルサレム ３日 ロイター] - イスラエル軍は３日未明、レバノンの首都ベイルート中心部を空爆した。レバノン保健当局によると、少なくとも６人が死亡、７人が負傷した。イスラエルはベイルートに正確な空爆を実施したと発表した。ロイターの記者は大きな爆発音を聞いた。治安筋によると、中心部の国会議事堂に近い地区の建物が標的だという。レバノンのワッツアップグループで出回