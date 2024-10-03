元雨上がり決死隊でタレントの宮迫博之（54）が10月7日からテレビ埼玉で冠番組を始めることが視聴者の間で話題だ。【もっと読む】篠田麻里子、渡部建、沢尻エリカ…2024年は「やらかし芸能人」続々復活か、最後の大物も？同局の公式サイト内の番組表の7日深夜（8日未明）の欄には「Beauty Man 〜宮迫博之イケおじ宣言〜」という、本人の名前を冠した新番組が掲載されているのだ。宮迫といえば2019年6月に発生した「闇営業問題