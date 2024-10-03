米プロバスケットボールNBAメンフィス・グリズリーズとエキシビット10契約を結んだ日本代表PGの河村勇輝（23=前横浜）が日本時間2日、テネシー州ナッシュビルでキャンプイン。主力選手に混じってシュート練習などを行い、初日を終えた。❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 元人気女子バスケ選手が「胸元パックリ」の「超ＳＥＸＹ」ドレスで表舞台に登場！エキシビット10契約はGリーグ（マイナー）契約すら保証されない。