不手際が続く日本バドミントン協会が1日、2028年ロサンゼルス五輪に向けて五輪5大会連続で指揮した朴柱奉氏（59）に代わり、現ジュニアナショナルチーム監督の大堀均氏（56）がヘッドコーチに就任すると発表。パリ五輪女子シングルス代表で娘の彩（28）、男子シングルス元世界ランキング1位の桃田賢斗（30）ら多くの代表選手を育てた大堀氏のもと、ロス大会でメダル量産を目指す。【もっと読む】日本の「お家芸」はなぜ大惨敗だ