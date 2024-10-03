今年の米女子ツアーは9人の日本選手が参戦。笹生優花（23）が全米女子オープンを制し、古江彩佳（24）がエビアン選手権に優勝。海外メジャーで2勝を挙げ、日本勢の力を見せつけた。❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！先月、岩井明愛（22）、千怜（22）の姉妹が同ツアーの来季出場権を懸けて、12月の最終予選会の出場を表明。神谷そら（21）と原英莉花（25）は2次予選会