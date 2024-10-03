【自民党と企業献金 蜜月の半世紀】#11【自民党と企業献金 蜜月の半世紀#1】献金1億円超は46年間で249社…企業・団体献金は3年で記録破棄の「もう1つの裏金」だ【表あり】非正規への追い込み30年（3）◇◇◇なぜ非正規雇用は、この30年で働く人の2割から4割に増えたのか。今シリーズの初回は、1995年に日本経営者団体連盟（日経連）が出したリポート「新時代の『日本的経営』」、第2回では99年に労働者派遣法が改