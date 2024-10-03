【芸能界クロスロード】「ラストマイル」興収50億円の大ヒットでも…満島ひかり初の「最優秀主演女優賞」を阻む長澤まさみの存在映画興収ランキングは映画界の通信簿。映画を見る人は参考にするし、製作者・俳優は一喜一憂する。最新のランキングから2本の映画の話をしよう。満島ひかり主演の「ラストマイル」が公開5週目にして首位に返り咲いた。入れ替わるように長澤まさみ主演の「スオミの話をしよう」は2週目で1位から3