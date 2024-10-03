一時3万8000円台を回復した日経平均株価を示すモニター＝3日午前、東京都港区の外為どっとコム3日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。上げ幅は一時1000円を超え、節目の3万8000円台を回復した。外国為替市場で円安ドル高が進行し、自動車や機械など輸出関連銘柄を中心に幅広く買われ全面高の展開となる場面があった。円相場は一時1ドル＝147円台前半まで急速に円安が進んだ。前日の石破茂首相と日銀の