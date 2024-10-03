日経平均株価は取引開始直後から大きく値を上げ、2日よりも一時、1000円以上値上がりしました。【映像】日経平均株価、一時1000円超上昇2日、石破総理が現在、利上げするような環境にはないと発言したことなどから円安が進み、株価を押し上げています。（ANNニュース）