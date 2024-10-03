帝国データバンクによりますと、今年9月までの焼き肉店経営事業者の倒産は39件に上りました。去年の同じ時期と比べて倍増していて、これまで最も多かった2019年の26件を7月の時点で上回り、過去最多を更新しました。円安などによる輸入牛肉の価格高騰だけでなく、野菜類の値上がりが影響しています。（「グッド！モーニング」2024年10月3日放送分より）