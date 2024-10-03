女優の板谷由夏（49）が2日、自身のインスタグラムを更新。レジェンド女優とのツーショットを披露した。「毎日、徹子さんに会えて幸せ」と女優の黒柳徹子との笑顔のワンカットを投稿。「毎日、みんなと芝居ができて幸せご縁に感謝します」とつづった。板谷は黒柳主演の朗読劇「ハロルドとモード」（EX THEATER ROPPONGI）に出演中。黒柳、板谷のほか、同作には「timelesz」の松島総、深川麻衣、山崎樹範、平田満が出演して