国連のグテーレス事務総長/Angela Weiss/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルのカッツ外相は２日、国連のグテーレス事務総長をペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）に指定した。これにより、グテーレス氏は事実上、イスラエルへの入国が禁じられる。カッツ氏は今回の措置について、グテーレス氏がイランによるイスラエルへの攻撃について明確に非難しなかったなどと説明した。カッツ氏は「イランによるイスラエルへの