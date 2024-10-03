英語でも日本語のようにコミュニケーションをとるにはどうしたらいいのか。ユー・イングリッシュ代表の中山裕木子さんは「単なる yes か no ではなく、解像度の高い英単語を会話の中に散りばめると、相手がリラックスして会話を楽しんでくれる」という――。※本稿は、中山裕木子『伝えたいことが口からスッと出てくる英単語言いかえドリル Word Switch』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SeventyFour