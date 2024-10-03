ある休みの前日、森野kuma(@kuma.no.ouchi)さんの夫がお出かけ先を晴れバージョンと雨バージョンで発表しました。兄、はーちゃんは晴れバージョンの場所を希望。対する弟、そっちゃんは、雨バージョンの場所にお出かけしたいとのこと。そこで、森野kumaさんが翌日の天気を調べると、天気はくもりのち晴れ。兄の希望の場所へ行くことになりましたが…。 ©kuma.no.ouchi ©ku