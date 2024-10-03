仕事に育児に積極的な夫・カズヤ。妻のミナミは幸せを感じていますが…。父親の「将来生きているかわからない」という言葉を文字通りに受け止めた息子は、父親を失う恐怖で不安定に…。子どもに対する大人の発言の影響力を考えさせられるエピソード、エェコ(@nkr_aik)さんの描く『将来生きているかわからないという夫』第2話をごらんください。 Ⓒnkr_aik Ⓒnkr_aik Ⓒnkr_aik