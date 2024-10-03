産後の育児に奮闘する、ぬぴ(@poko_nupi)さん夫妻。赤ちゃんのお世話をしながら何気ない会話をしているのですが、どうも話は右から左へ。育児にかかわる中で起こる「あるある」な瞬間を切り取ったお話、どうぞごらんください。 ©poko_nupi ©poko_nupi ©poko_nupi ©poko_nupi 赤ちゃんのお世話に気を取られて、お互いの話をあまり聞いてなかった、という経験はありませ