【ミルクタイム - ゆう】 発売日：9月 価格：23,100円 セール価格：19,712円 対象年齢：15歳以上 楽天ブックスにて、ピーエムオフィスエーから発売中のフィギュア「ミルクタイム - ゆう」が特別価格で販売されている。セール価格は14%オフの19,712円。 本商品は、イラストレー